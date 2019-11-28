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منوعات

الصحة بومب.. ترامب ينشر صورة فوتوشوب لنفسه بعضلات تثير سخرية المغردين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
صدى البلد
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عزة عاطف
نشر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، تغريدة صورة ساخرة لنفسه على أنه "روكي بالبوا" أمس، الأربعاء، بعد وصوله إلى ملعب ويست بالم بيتش للجولف لبدء عطلة عيد الشكر.

وباستخدام الفوتوشوب وضع ترامب رأسه على جسم "بالبوا" الشخصية القتالية الخيالية المعروفة التي جسدها الممثل الأمريكي الشهير «سيلفستر ستالون» في سلسلة أفلام روكي.

لم يرفق ترامب أي كلمة في تغردته بل اكتفى بنشر الصورة فقط، لكن الصورة تحدثت عن نفسها وكانت مكملة للتعليقات التي أدلى بها الرئيس في تجمع حاشد في صن رايز بولاية فلوريدا ليلة الثلاثاء.

قوبلت التغريدة بتعليقات وصور كثيرة ساخرة، وانفجرت قنبلة "كوميكس وتمبلتس" كوميدية ردًا على صورة الرئيس، فقد انتهز ترامب هذه الفرصة للتغلب على تقارير وسائل الإعلام فيما يتعلق بزيارته غير المعلنة إلى مركز والتر ريد الطبي في نهاية الأسبوع الماضي.

فقد اشتكى معترضًا على وسائل الإعلام التي أفادت بوجود تقارير عن إصابته بنوبة قلبية وفقًا الدايلي ميل، وقد علق ساخرًا "قالوا لم يكن يرتدي ربطة عنق"، مما يشير إلى نوبة قلبية حادة.

وقال عن الزيارة "لم يحدث شيء"، الأمر الذي أثار تكهنات بأن الرئيس ربما يكون قد تعرض لنوبة صحية لكنه أخفى ذلك، لكن ترامب تفاخر بأن الأطباء أشادوا بلياقته البدنية أثناء الفحص، وقام بنشر الصورة للتعبير عن "الصحة البومب".

قال ترامب ساخرًا "أول شيء يفعلونه هو قول "اخلع قميصك يا سيدي واكشف لنا قفصك الصدري" ليتفاجئوا ويقولوا "لم نر قط قفصًا مثله.. إنه رائع!".

حصل ترامب على صورة لنفسه في شكل روكي من تي شيرت أنتجته شركة AF الأمريكية، وهي شركة تعلن نفسها على أنها مملوكة للمحاربين القدماء بهدف إنتاج "أكثر مجموعة ملابس أميركية شهدها العالم على الإطلاق".
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