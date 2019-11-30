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رياضة

مانشستر سيتي في اختبار صعب أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
الأرجنتيني سيرجيو
الأرجنتيني سيرجيو أجويرو
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محمد رشاد
يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد في الثانية والنصف عصر اليوم بملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 28 نقطة، خلف ليفربول صاحب الصدارة بفارق 9 نقاط، بينما يملك نيوكاسل يونايتد 15 نقطة في المركز الـ 14.

ومع إصابة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهداف التاريخي للفريق سيعتمد بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي على مهاجمه الوحيد المتبقي جابرييل جيسوس في تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد الذي يسعى بدوره لتكرار الموسم الماضي عندما حقق الفوز على السيتي بملعب "سانت جيمس بارك" بنتيجة 2 – 1 في يناير الماضي.

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من، إيدرسون في حراسة المرمى، في خط الدفاع : جون ستونز ، فيرناندينيو ، جواو كانسيلو وبينيامين ميندي، في خط الوسط : رودريجو ، كيفين دي بروين وديفيد سيلفا، في خط الهجوم : بيرناردو سيلفا ، رحيم ستيرلينج وجابرييل جيسوس.

كما يلتقي اليوم تشيلسي مع وست هام يونايتد، وبيرنلي مع كريستال بالاس، وساوثهامبتون مع واتفورد.
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