أول قرار من السعودية بعد تولي رئاسة مجموعة العشرين

بدأت المملكة العربية السعودية رئاستها لمجموعة العشرين الاقتصادية من يوم السبت الموافق الأول من ديسمبر وحتى نهاية نوفمبر 2020.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أولى قرارات المملكة في رئاستها للمجموعة، بتوجيه الدعوة إلى عدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور القمة.



ووجهت المملكة الدعوة إلى دول الأردن وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا.



ودعت أيضا المنظمات الإقليمية ومنها، صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية وفيتنام بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي، والإمارات بصفتها رئيسا لمجلس التعاون الخليجي، والسنغال بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.



وعلى صعيد المنظمات الدولية، وجهت السعودية الدعوة إلى عدد من المنظمات، منظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية.



وتستضيف السعودية خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة ما يزيد عن 100 اجتماع ومؤتمر، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل.



وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل، وهي: مجموعة الأعمال (B20)، ومجموعة الشباب (Y20)، ومجموعة العمال (L20)، ومجموعة الفكر (T20)، ومجموعة المجتمع المدني (C20)، ومجموعة المرأة (W20)، ومجموعة العلوم (S20)، ومجموعة المجتمع الحضري (U20).

