غدا.. وزير التموين في المنوفية لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية

تشهد غدا "الاثنين"، محافظة المنوفية، زيارة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.



ويستقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وزير التموين لوضع حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك (المنطقة اللوجيستية التجارية) بطوخ طنبشا مركز بركة السبع.



يذكر أن الزيارة تعد الأولى لمحافظة المنوفية، بعد تولي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظا للإقليم في حركة المحافظين الأخيرة.