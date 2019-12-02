ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إياد نصار: قمت بتجهيزات معينة لشخصية الضابط الإسرائيلي في فيلم الممر.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
كواليس من فيلم الممر
كواليس من فيلم الممر
Advertisements
قسم التوك شو
قال الفنان إياد نصار، إنه عندما كان يجهز نفسه للقيام بدور الضابط الاسرائيلي فى فيلم «الممر» فإنه قام بتجهيزات معينة لكى يخرج من شخصية الضابط الإسرائيلي بإتقان كامل، حتى لا تخرج الشخصية بالأدوار السابقة عن الضابط الإسرائيلي الشرير والمعقد.

وأضاف إياد نصار خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "القاهرة الان" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة "الحدث"، أن العمل الدرامى لكي يكون كأي عمل يمشى خلف الشارع ولكن لا بد وأن يكون سابقا للشارع.

وأشار أياد نصار، إلى أن مسلسل «أفراح القبة» لقى نجاح عظيم بين الجمهور المصري لانه كان بطريقة مختلفة عن باقى الأعمال الدرامية التي قدمها في الوقت السابق.

وتابع أياد نصار، أن أكبر غلطة حدثت فى الدراما هو الاستمرار فى المدرسة الواقعية ولكن بشكل مختلف.

وأوضح أياد نصار، أنه عندما تأخر العمل الدرامى وأصبح يمشى خلف الشارع، أصبح الشارع أذكى من تلك الأعمال الدرامية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إياد نصار: عندما ذهبت للاحتفال بنجاح فيلم الممر كنت فخورا جدا

طيب وكوميديان.. زوجة إياد نصار تكشف تفاصيل لأول مرة على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

وصفة تخلصك من جفاف اليدين في الشتاء خلال ربع ساعة فقط

يقرأ الورد اليومي من التليفون وليس المصحف.. هل نفس الثواب

يشكو للفيفا.. حمدي النقاز يفسخ عقده مع الزمالك.. اعرف التفاصيل

بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟

نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة على الفيديو الإباحى.. وعمر فاروق الفيشاوى يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة والده

تقرير أممي يفضح قطر: بلد العنصرية والتمييز على أساس العرق والجنسية

AdvertisementS

محمود كهربا يرد على أنباء توقيعه للأهلي |شاهد

بعد فسخ تعاقده .. رسالة حمدي النقاز لجماهير الزمالك وزملائه

نشرة الفن.. أول تعليق من جوهرة على الفيديو الإباحى.. وعمر فاروق الفيشاوى يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة والده

اقض على الكوليسترول وضغط الدم بنوع خارق من البذور

صدمة للجماهير.. مرتضى منصور يلغي إطلاق قناة الزمالك لهذا السبب

بسمة وهبة: أنا بقالي كتير ساكتة بس قررت أتكلم| فيديو

النقاز يفسخ عقده مع الزمالك.. ثلاثية مازيمبي تشعل أزمة طارق حامد وساسي

حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

مشهد مرعب وصادم.. ركاب لعبة ملاهي يتطايرون فى الهواء ويسقطون على الأرض بعنف.. شاهد

كيفية حفظ القرآن الكريم بسهولة.. تعرف على 8 أمور تعينك على الفهم السريع

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم خالد الغندور.. ويقول للاعبين: مالكوش فلوس عندي.. حقيقة إعادة مباراة الأهلي والنجم

أخبار الفن..الراقصة جوهرة تعلق على أزمة الفيديوهات الإباحية..بسمة وهبة تخرج عن صمتها .. وحميد الشاعري في ظهور نادر مع زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية .. قصر الزيان معبد من العصر البطلمي يحكي تاريخ الأجداد

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي