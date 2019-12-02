إياد نصار: قمت بتجهيزات معينة لشخصية الضابط الإسرائيلي في فيلم الممر.. فيديو

قال الفنان إياد نصار، إنه عندما كان يجهز نفسه للقيام بدور الضابط الاسرائيلي فى فيلم «الممر» فإنه قام بتجهيزات معينة لكى يخرج من شخصية الضابط الإسرائيلي بإتقان كامل، حتى لا تخرج الشخصية بالأدوار السابقة عن الضابط الإسرائيلي الشرير والمعقد.



وأضاف إياد نصار خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "القاهرة الان" مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة "الحدث"، أن العمل الدرامى لكي يكون كأي عمل يمشى خلف الشارع ولكن لا بد وأن يكون سابقا للشارع.



وأشار أياد نصار، إلى أن مسلسل «أفراح القبة» لقى نجاح عظيم بين الجمهور المصري لانه كان بطريقة مختلفة عن باقى الأعمال الدرامية التي قدمها في الوقت السابق.



وتابع أياد نصار، أن أكبر غلطة حدثت فى الدراما هو الاستمرار فى المدرسة الواقعية ولكن بشكل مختلف.



وأوضح أياد نصار، أنه عندما تأخر العمل الدرامى وأصبح يمشى خلف الشارع، أصبح الشارع أذكى من تلك الأعمال الدرامية.



