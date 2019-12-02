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حوادث

انشأ اكاديمية وهمية .. ضبط شخص نصب على مواطنين بالقليوبية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 01:10 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
نجحت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية بالقليوبية للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على دورات تدريبية وشهادات علمية.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (7 مواطنين – مقيمين بالقليوبية) بتعرضهم لعملية إحتيال من قبل إحدى الأكاديميات التعليمية والإستيلاء من كل منهم على مبلغ (7 آلاف جنيه) بزعم حصولهم على برامج تدريبية فى مجال مهنة التمريض تمكنهم من العمل بالمستشفيات الحكومية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمصر الجديدة بالقاهرة) حيث قام المذكور بإنشاء كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" - كائن بميدان المؤسسة دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية ، متخذًا منه مقرًا لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على دورات تدريبية وشهادات علمية فى مجال مهنة التمريض ، والإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالأكاديمية بمنـحهم شــــهادات دراســـــية تخصصية تمكنهم مـن الإلتحـاق للعـمل بالمستشفيات الحكومية الكبـرى بالداخـل والخـارج ، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية طائلة منهم تحت ذلك الزعم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه يتحصل على مبالغ مالية نظير تلك الدورات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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