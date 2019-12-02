طلب منهم عدم المغادرة | جلسة تجمع مرتضى منصور بلاعبي الزمالك بعد قليل

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد قليل، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، على رأسها أزمة المستحقات المالية.



ولم يغادر لاعبو الزمالك مقر النادي الأبيض بعد الانتهاء من تدريباتهم في الجيم، وتم إبلاغهم بالانتظار حتى حضور مرتضى منصور والاجتماع معهم بسبب انشغاله بزيارة رجل الأعمال الاماراتي خلف حبتور، واصطحابه إلى منزله لتناول وجبة العشاء.



وينتظر لاعبو الزمالك بدء الاجتماع بعد عودة مرتضى منصور إلى مقر القلعة البيضاء.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إقالة الصربي "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.



وخسر الزمالك آخر مباراتين ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد إنبي ومازيمبي الكونغولي، الأمر الذي عجل برحيل المدرب الصربي.

