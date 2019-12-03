علاء السبع: إلغاء الجمارك على السيارات التركية بداية العام المقبل.. فيديو

أعلن علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أنه بداية من هذا العام سيتم التخفيض الجمركي على السيارات الأوروبية على أن تكون قيمتها في الجمارك صفر جمارك، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت هبوطا في الدولار بشكل تدريجي مما أثر بشكل كبير على انخفاض سعر السيارات.



وأضاف "السبع" خلال لقائه في برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية "لميس الحديدي" المذاع على قناة "الحدث"، أن السيارات التي تصنف قوتها 1600 سي سي انخفضت أسعارها تدريجيا بنسبة 4.5% على مدار 10 سنوات حتى الآن، وتقدر قيمتها بـ 2% أو 2.5% من سعر السيارات.



وأوضح "السبع" أن سعر السيارات انخفض على عدة مراحل منذ عام 2009 وقد تبقى منها 3 مراحل وكل مرحلة تمثل 10% وهذه المراحل أثرت في سعر السيارات بنسبة 8%، كما أن معدلات بيع السيارات انخفضت إلى 4%.



وأشار إلى أن السيارات من أوائل السلع التي تنخفض مع الدولار بالإضافة إلى إلغاء الجمارك على السيارات التركية في بداية 2020.



وأضاف "السبع" أن هناك تجارا قاموا بتخفيض أسعار السيارات بشكل تدريجي، والبعض الآخر جمع نسبة التخفيضات وقام بعمل عرض على نسبة التخفيض مرة واحدة.

