اللحظات الأخيرة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى قبل وفاته .. فيديو





تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان أحمد عدويه اثناء زيارته للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، في المستشفى قبل وفاته.وقام عدوية بغناء عدة أغاني لشعبان، في محاوله منه للتخفيف عنه، ولكنه كان في حالة سيئة جدًا، حيث كان يصرخ من شدة الألم الذي يشعر به.و شيعت جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية منهم حجازي متقال ومحمود الليثي وغيرهما.ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.وحرص عدد كبير من النجوم المصريين والعرب على نعي الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم منهم عادل امام واليسا والسيد عمرو موسى وغيرهم كثيرون.