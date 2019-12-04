ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اللحظات الأخيرة لـ شعبان عبد الرحيم في المستشفى قبل وفاته .. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:41 م
شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
Advertisements
آيه عاطف
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان أحمد عدويه اثناء زيارته للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، في المستشفى قبل وفاته.

وقام عدوية بغناء عدة أغاني لشعبان، في محاوله منه للتخفيف عنه، ولكنه كان في حالة سيئة جدًا، حيث كان يصرخ من شدة الألم الذي يشعر به.

و شيعت جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية منهم حجازي متقال ومحمود الليثي وغيرهما.

ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.

وحرص عدد كبير من النجوم المصريين والعرب على نعي الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم منهم عادل امام واليسا والسيد عمرو موسى وغيرهم كثيرون. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحضور متقال والليثى وعبد الباسط.. تشييع جثمان شعبان عبد الرحيم من السيدة نفيسة.. فيديووصور

انهيار محمود الليثى فى جنازة شعبان عبد الرحيم.. صور

عزاء شعبان عبد الرحيم بـ فيصل.. اليوم

بطريقة ارتجالية | شاهد شعبان عبد الرحيم يغني لايف في صدى البلد

بعد تصدره التريند| سر أزياء وإكسسوارات شعبان عبد الرحيم الغريبة..فيديو

بكره إسرائيل.. طارق الشناوي يكشف علاقة شعبان عبد الرحيم بـ عمرو موسى| شاهد

ترشيحاتنا

تعليق صادم من شيرين رضا على ظهورها في كليب مع عمرو دياب | فيديو

من حيث المرتب والتمثيل .. قرار جمهوري بمعاملة طارق عامر كـ نائب رئيس وزراء

إسرائيل تعزي المصريين في وفاة شعبان عبد الرحيم | شاهد

من الأجرأ.. شاهد | متسابقات ملكة جمال المراهقات يتألقن بفساتين مثيرة

ظهور نادر لـ نور ابنة شقيق عادل إمام ووالدتها الفنانة المعتزلة | صور

بعد اختفاء أسبوعين.. تصرف غامض من إنجي سلامة خطيبة الراحل هيثم أحمد زكى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار نجل الراحل شعبان عبد الرحيم | وهانى شاكر وعمرو موسى أبرز حضور عزائه

مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي.. شاهد حضورا جماهيريا في العرض الأردني بر

100 صورة من عزاء شعبان عبد الرحيم