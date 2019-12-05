مسلمة محجبة تنقذ 100 طالب بمدرسة ثانوية بأمريكا من الموت بهذه الطريقة| شاهد



ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن هذه الفتاة التي تدعى دعاء أحمد، والتي تدرس في المرحلة الثانوية بمدرسة أوشكوش ويست بولاية ويسكونسن الأمريكية، قامت بعمل بطولي الثلاثاء الماضي، عقب وقوع إطلاق نار داخل مدرستها.



طالبت دعاء، عقب سماع إطلاق النار وسط هروب الطلاب، زملاءها بالذهاب إلى مسجد قمر، القريب من المدرسة، من أجل الاختباء به.



تمالكت دعاء نفسها في هذه اللحظة، وقامت بعمل بطولي، حيت تمكنت من إدخال الرقم السري الخاص بالمسجد، وظلت في الخارج حتى اطمأنت بدخول أصدقائها بالمدرسة البالغ عددهم 100 إلى المسجد.



وشهدت المدرسة الثانوية حالة من الفوضى، صباح الثلاثاء الماضي، إثر طعن طالب (16 عامًا) لأحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة على الطالب داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد.



تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع شريط فيديو لفتاة محجبة في الولايات المتحدة الامريكية، عقب إنقاذها لما يقرب من 100 طالب من أصدقائها، عقب إطلاق نار.