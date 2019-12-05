مسلمة محجبة تنقذ 100 طالب بمدرسة ثانوية بأمريكا من الموت بهذه الطريقة| شاهد

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، فإن هذه الفتاة التي تدعى دعاء أحمد، والتي تدرس في المرحلة الثانوية بمدرسة أوشكوش ويست بولاية ويسكونسن الأمريكية، قامت بعمل بطولي الثلاثاء الماضي، عقب وقوع إطلاق نار داخل مدرستها.
طالبت دعاء، عقب سماع إطلاق النار وسط هروب الطلاب، زملاءها بالذهاب إلى مسجد قمر، القريب من المدرسة، من أجل الاختباء به.
تمالكت دعاء نفسها في هذه اللحظة، وقامت بعمل بطولي، حيت تمكنت من إدخال الرقم السري الخاص بالمسجد، وظلت في الخارج حتى اطمأنت بدخول أصدقائها بالمدرسة البالغ عددهم 100 إلى المسجد.
وشهدت المدرسة الثانوية حالة من الفوضى، صباح الثلاثاء الماضي، إثر طعن طالب (16 عامًا) لأحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة على الطالب داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد.
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لقيت طالبة مسلمة في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إشادة واسعة بعد انتشار مقطع فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه وهي تنقذ حياة العشرات من زملائها أثناء حادث إطلاق نار. وأفادت قناة الحرة الأمريكية، الخميس، بأن الطالبة، دعاء أحمد، بمدرسة أوشكوش ويست الثانوية في ولاية ويسكونسن، تصرفت بموقف بطولي أثناء إطلاق النار الذي وقع، يوم الثلاثاء. لحظة وقوع الحادثة لم تكن دعاء تعرف ماذا يجري، فشعرت بشيء من القلق، على غرار بقية طلاب المدرسة. وبتوجيه من المعلمين، بدأ الطلاب في الفرار مذعورين، وحينها سمعت دعاء أحد الطلاب وهو يدعو الآخرين للتوجه إلى ”مسجد قمر“ القريب من المدرسة. لكن المسجد في هذ الفترة عادة ما يكون مغلقا، وفي تلك اللحظة تمالكت دعاء نفسها وقامت بعمل بطولي، حيث تمكنت من إدخال الرقم السري للمسجد، وظلت في الخارج حتى ضمنت دخول نحو 100 طالب إلى المسجد. وحظي مقطع الفيديو الذي يظهر دعاء وهي تفتح باب المسجد للطلاب، بتداول واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وشهدت المدرسة الثانوية حالة من الفوضى، صباح الثلاثاء الماضي، إثر طعن طالب (16 عاما) لأحد الضباط بعدما أطلق الأخير النار لمرة واحدة على الطالب داخل المدرسة، التي تقع في الجهة المقابلة للمسجد. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #أمريكا #ويسكونسن #حوادث #اعتداء #إطلاق_نار #مسلمة #إسلام #محجبة #مسجد #عنصرية #مسلمة #فيديو #ترند #جديد #لايك #تفاعل #news #america #wisconsin #mosque #accidents #assault #shooting #muslim #video #trend