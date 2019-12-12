ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيرين عبد النور تخطف قلوب متابعيها فى أحدث ظهور  

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:04 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة رقيقة وارتدت فستانا أسود أنيقا وتركت شعرها منسدلا بطريقة تناسب مع إطلالتها.

ويعرض حاليا لسيرين عبد النور​ مسلسل "الديفا" علي فضائية mbc وهو عمل درامي قصير مؤلف من 8 حلقات، كل حلقة مدتها 8 دقائق، تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.

يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

وشاركت سيرين عبدالنور فى مسلسل "الأدهم" بطولة الفنان أحمد عز وصلاح عبدالله وإيمان العاصى وهبة مجدي.
سيرين عبد النور تخطف قلوب متابعيها فى أحدث ظهور  
Advertisements

ترشيحاتنا

ارتدوا الشتوي.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح تضرب البلاد الأحد

200 جنيه.. تفاصيل رهان أحمد بلال على مصطفى محمد قبل مباراة بيراميدز

مفاجأة | هشام طلعت مصطفى يروي تحديات واجهت حلمه بمدينتي | فيديو

مش جريء.. رانيا يوسف بإطلالة محتشمة | شاهد

الانضمام لها أصعب من النيابة.. تفاصيل جديدة عن أكاديمية المحاماة

منع تكثف البخار على الزجاج الامامي للسيارات بحيل بسيطة | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان محتشم .. المطربة بوسى تخطف الأنظار بإطلالة انيقة

نصيحة هاني الناظر.. أرخص علاج لتشقق اليدين والقدمين في الشتاء

بالأسود الأنيق.. ريم البارودي تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة