سيرين عبد النور تخطف قلوب متابعيها فى أحدث ظهور  

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، الجمهور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



ظهرت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة رقيقة وارتدت فستانا أسود أنيقا وتركت شعرها منسدلا بطريقة تناسب مع إطلالتها.



ويعرض حاليا لسيرين عبد النور​ مسلسل "الديفا" علي فضائية mbc وهو عمل درامي قصير مؤلف من 8 حلقات، كل حلقة مدتها 8 دقائق، تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.



يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل الهيبة بجزئه الثالث والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.



وشاركت سيرين عبدالنور فى مسلسل "الأدهم" بطولة الفنان أحمد عز وصلاح عبدالله وإيمان العاصى وهبة مجدي.