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رياضة

غياب شيكا وجمعة والسعيد.. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:18 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عن قائمة المواجهة مع فريق سموحة في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز والتي تقام على استاد القاهرة مساء غد الجمعة.

وضمت قائمة الزمالك المرشحة للقاء سموحة كلا من :

- حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل .

- خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر.

- خط الوسط طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - محمد حسن - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - يوسف أوباما.

- خط الهجوم : مصطفي محمد - كريم بامبو .

ويستمر غياب عبدالله جمعة وشيكابالا للإصابة وعمر السعيد لأسباب فنية.
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