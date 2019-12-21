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رياضة

بعد رباعية روما.. فيورنتينا يعلن إقالة مونتيلا من تدريب الفريق

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:30 م
مونيتلا
مونيتلا
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محمد السعيد
أعلن نادي روما الإيطالي إقالة مدرب فيتشينزو مونتيلا من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، بمسابقة الدوري الإيطالي.

وكتب نادي فيورنتينا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" قرر نادي فيورنتينا إعفاء مونيتلا من منصبه كمدرب للفريق الأول".

وكان فيورنتيا، تلقي هزيمة قاسية أمام روما أمس، الجمعة، بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من الدروي الإيطالي.

يذكر أن فيورنيتنا يحتل المركز الـ 14، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة.
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