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اقتصاد

الدولار يهوى أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 23-12-2019

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 07:12 ص
اسعار العملات
اسعار العملات
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عبد العزيز جمال


سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار امام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.98 جنيها بعد ان كان 16.05 جنيها الاثنين الماضي ، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 في البنوك


سعر الدولار والعملات الأجنبية

فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، و جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :


سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.98 ، وبيع : 16.08

سعر اليورو

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الاثنين شراء : 17.70 وبيع : 17.82

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.78 وبيع : 20.90

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين ​ شراء : 16.26 وبيع : 16.37

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.60 وبيع : 14.69


أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل​ شراء : 4.26 وبيع : 4.28

سعر الدينار الكويتى​

بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين ​ شراء : 52.63 بيع : 52.00

سعر الدرهم الاماراتى

وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.35 ، وبيع : 4.37

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.28 وبيع : 2.29


سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصري

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.25 ، وبيع : 4.38

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 23-12-2019 شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.25 ، وبيع : 4.28
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