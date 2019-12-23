الدولار يهوى أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 23-12-2019

سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 ، واسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار امام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.98 جنيها بعد ان كان 16.05 جنيها الاثنين الماضي ، وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2019 في البنوك
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي و البنوك ، و جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.98 ، وبيع : 16.08
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 17.70 وبيع : 17.82
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.78 وبيع : 20.90
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.26 وبيع : 16.37
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.60 وبيع : 14.69
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.26 وبيع : 4.28
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 52.63 بيع : 52.00
سعر الدرهم الاماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.35 ، وبيع : 4.37
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.28 وبيع : 2.29
سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في البنك الاهلى المصري
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.25 ، وبيع : 4.38
سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 23-12-2019 شراء : 15.99 ، وبيع : 16.09
سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.25 ، وبيع : 4.28