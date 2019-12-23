الدولار يهوى أمام الجنيه.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 23-12-2019

اليوم الاثنين 23-12-2019 ،

الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الاشهر بمصر الأهلى و مصر ، استقرت نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر

امام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.98 جنيها بعد ان كان 16.05 جنيها الاثنين الماضي ، وسنتعرف فيما يلي على

اليوم الاثنين 23-12-2019 واسعار العملات الأجنبية في البنوك.