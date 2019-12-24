في عيد ميلاد ميار الببلاوى.. لماذا ارتدت الفنانة الحجاب ؟

تحتفل اليوم الفنانة ميار الببلاوى بعيد ميلادها اليوم ، حيث انها من مواليد 24 ديسمبر عام 1972 ، وتعد من أشهر الفنانات اللاتي ارتدين الحجاب ، واتجهت لتقديم البرامج .



وقد درست ميار الببلاوى بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية ، واتجهت بعد ذلك إلى التمثيل ، وقد استمرت فيه حتى بعد ارتدائها الحجاب .



وكشفت " ميار " فى أحد البرامج التى كانت تقوم بتقديمها ، أن سر ارتدائها الحجاب يعود إلى سماعها حديثا فى المنام ، وقد استيقظت خلال صلاة الفجر ، ووجدت أن الحديث الشريف الذى لم تكن تعلم عنه شيئًا تتم إذاعته فاعتبرت أن هذا الأمر إشارة لها بارتداء الحجاب .



وكان قد انتشرت شائعة خلال الأيام الماضية، بخلعها للحجاب، إلا أنها نفت الأمر ، مؤكدة أن البعض أختلط عليه الامر ، بين " الفرو " وشعرها.