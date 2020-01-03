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أخبار العالم

إيران: إجراءات محاسبة أمريكا بدأت.. تطور جديد بعد مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:27 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده بدأت إجراءات قانونية دولية لمحاسبة الولايات المتحدة على قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على مطار بغداد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدات له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، إن "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين على مدار فترة طويلة، وكان يخطط لقتل المزيد لكننا أوقعنا به. إنه مسئول بشكل مباشر وغير مباشر عن موت الملايين، بمن فيهم عدد كبير من المحتجين الإيرانيين أنفسهم".

وأضاف ترامب "بالرغم من أن إيران لن تستطيع الاعتراف بذلك، فقد كان سليماني مكروها ومصدرًا للخوف في بلاده. الإيرانيون ليسوا حزانى كما سيوحي قادتهم للعالم. كان يجب أن يموت منذ سنوات".

وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب "إيران لم تكسب حربًا أبدا، لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.
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