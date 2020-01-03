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أخبار العالم

الحرس الثوري يكشف السر.. كيف تتبعت واشنطن قاسم سليماني؟

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:23 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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رحيم يسري
كشف علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، عن بعض تفاصيل الزيارة الأخيرة لقائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري إلى العراق، قبل اغتياله.

وقال فدوي إن سليماني وصل إلى مطار بغداد قادما من سوريا، بطائرة ركاب عادية يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار فدوي إلى أن زيارة سليماني إلى العراق تمت بدعوة من المسؤولين العراقيين، مؤكدا أن المسؤولين العراقيين "كانوا دوما يدعون قاسم سليماني لزيارة العراق لعقد اجتماعات بشأن قضايا مختلفة.

وتابع "لهذا كان يتردد بشكل دائم إلى العراق وزيارته أمس كانت بدعوة من المسؤولين العراقيين إلى بغداد".

وأكد فدوي أنه لا قيمة عسكرية لعملية اغتيال سليماني، مشددا أنه يمكن لإيران "ضرب أي هدف متحرك باستخدام صواريخ ليزرية تطلق من طائرات استطلاع"، معتبرا إن العملية "لا تعبر عن قدرات تكنولوجية وعسكرية يمتلكها الأمريكيون".

يأتي ذلك عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدات له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين على مدار فترة طويلة، وكان يخطط لقتل المزيد لكننا أوقعنا به. إنه مسئول بشكل مباشر وغير مباشر عن موت الملايين، بمن فيهم عدد كبير من المحتجين الإيرانيين أنفسهم".
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