أهم الأخبار .. ترامب يعلن الحرب.. السعودية تعلق على أزمة ليبيا.. وأزمة بين الأهلى والجبلاية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددا من الأخبار المهمة، على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
تحمل آلاف الجنود.. سفينة هجومية أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
ألغت الولايات المتحدة خطتها لإجراء تدريبات بحرية لسفينة برمائية هجومية على متنها آلاف من جنود مشاة البحرية في أفريقيا لتتوجه بدلًا من ذلك إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات مع إيران.
شاهد.. لحظة سقوط مطربة تونسية شهيرة على خشبة المسرح
يتجهز أي فنان جيدًا لدخلته المفاجئة لتحية جمهوره على المسرح خلال أي حفل غنائي، حتى تكون طلته في أبهى صورها، ما يعطيه ثقة بالنفس تنعكس على جمهوره بالإعجاب.
لكن دخلة «الديفا التونسية» لم تكن مشجعة على الإطلاق، فبمجرد أن بدأت الفرقة في العزف وتفاعل معها الجمهور، انطلقت «أمينة فاخت» لتواجه أكثر موقف محرج على خشبة المسرح.
إعلان حرب .. ترامب: سنضرب إيران بسرعة كبيرة وقوة شديدة فى هذه الحالة
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة لإيران بشأن الانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وقال ترامب على تويتر:"إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام لتخليصنا العالم من زعيمهم الإرهابي الذي قتل أمريكيا للتو، وأصاب آخرين بجروح بالغة ، ناهيك عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته ، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين مؤخرًا".
وزير الإسكان: إنشاء أنفاق أسفل العاصمة الإدارية
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الجولة التى أجراها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، بصحبة عدد من الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ستجري بصورة شهرية حتى شهر يونيو القادم موعد انتقال الحكومة.
بعد تدخلها فى ليبيا .. الخارجية السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد تركيا
أصدرت الخارجية السعودية بيانا شديد اللهجة ردا على قرار البرلمان التركي بالموافقة على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري التركي.
رد ناري من الأهلي على اتحاد الكرة بعد التهديد بإيقاف قيد كهربا
أكد مصدر موثوق داخل النادي الأهلي، أن موقف النادي من قيد كهربا، لاعب وسط الفريق المنضم حديثا للنادي سليم ولا غبار عليه بأي شكل من الأشكال.
إيران تصدم قطر: نرفض وساطتكم.. والمواجهة مع أمريكا لا رجعة فيها
أعلن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني رفض طهران القاطع للوساطة القطرية في ملف مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق.
وقال الجنرال محمد رضا نقدي للتفليزيون الإيراني إن تبعات مقتل سليماني ستكون موجعة جدًا بالنسبة للأمريكيين، وقرار الرد اتخذ ولا رجعة فيه، وننصح الولايات المتحدة ألا تتعب نفسها بإرسال وساطات ووزراء للتوسط ولقاء الوزير جواد ظريف لثني طهران عن قرار الرد.
رد فعل سعد والشحات وأزمة القيد.. تفاصيل 24 ساعة ساخنة لـ كهربا بقائمة الأهلي
قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، رفض اعتماد قيد محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثا إلى النادي الأهلي، على الرغم من وصول البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد البرتغالي.
ردا على مقتل سليماني.. مجموعة إيرانية تخترق مواقع حكومية أمريكية
تعرض الموقع الخاص بالحكومة الأمريكية للإختراق من قبل مجموعة من الهاكرز الإيراني، في أعقاب مقتل قيادي فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالعراق.
وتم اختراق موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية التابع للحكومة الأمريكية من قبل مجموعة إيرانية.
عاجل| CIA تكشف تفاصيل مكالمة سليماني مع المرشد الإيراني
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب اختار الخيار الأكثر تطرفا بقرار باغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وتجسس الاستحبارات الأمريكية على مكالمات المرشد الإيراني آية الله خامنئي.
قتل القتيل ومشي في جنازته| وثائق رسمية: هذا العراقي سلم الإيرانيين لـ أمريكا.. فيديو
كشفت وثائق سربتها الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيقات أجرتها مع أحد قادة المليشيات العراقية الموالية لإيران في عام 2007.
والوثائق المسربة التي رفعت عنها السرية من قبل رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية في أبريل الماضي، عبارة عن جلسة تحقيقات مع قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق.
تحمل آلاف الجنود.. سفينة هجومية أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
ألغت الولايات المتحدة خطتها لإجراء تدريبات بحرية لسفينة برمائية هجومية على متنها آلاف من جنود مشاة البحرية في أفريقيا لتتوجه بدلًا من ذلك إلى الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات مع إيران.
شاهد.. لحظة سقوط مطربة تونسية شهيرة على خشبة المسرح
يتجهز أي فنان جيدًا لدخلته المفاجئة لتحية جمهوره على المسرح خلال أي حفل غنائي، حتى تكون طلته في أبهى صورها، ما يعطيه ثقة بالنفس تنعكس على جمهوره بالإعجاب.
لكن دخلة «الديفا التونسية» لم تكن مشجعة على الإطلاق، فبمجرد أن بدأت الفرقة في العزف وتفاعل معها الجمهور، انطلقت «أمينة فاخت» لتواجه أكثر موقف محرج على خشبة المسرح.
إعلان حرب .. ترامب: سنضرب إيران بسرعة كبيرة وقوة شديدة فى هذه الحالة
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا شديد اللهجة لإيران بشأن الانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وقال ترامب على تويتر:"إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام لتخليصنا العالم من زعيمهم الإرهابي الذي قتل أمريكيا للتو، وأصاب آخرين بجروح بالغة ، ناهيك عن كل الأشخاص الذين قتلهم طوال حياته ، بما في ذلك مئات المحتجين الإيرانيين مؤخرًا".
وزير الإسكان: إنشاء أنفاق أسفل العاصمة الإدارية
أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أن الجولة التى أجراها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، بصحبة عدد من الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ستجري بصورة شهرية حتى شهر يونيو القادم موعد انتقال الحكومة.
بعد تدخلها فى ليبيا .. الخارجية السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد تركيا
أصدرت الخارجية السعودية بيانا شديد اللهجة ردا على قرار البرلمان التركي بالموافقة على رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري التركي.
رد ناري من الأهلي على اتحاد الكرة بعد التهديد بإيقاف قيد كهربا
أكد مصدر موثوق داخل النادي الأهلي، أن موقف النادي من قيد كهربا، لاعب وسط الفريق المنضم حديثا للنادي سليم ولا غبار عليه بأي شكل من الأشكال.
إيران تصدم قطر: نرفض وساطتكم.. والمواجهة مع أمريكا لا رجعة فيها
أعلن قيادي كبير بالحرس الثوري الإيراني رفض طهران القاطع للوساطة القطرية في ملف مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في العراق.
وقال الجنرال محمد رضا نقدي للتفليزيون الإيراني إن تبعات مقتل سليماني ستكون موجعة جدًا بالنسبة للأمريكيين، وقرار الرد اتخذ ولا رجعة فيه، وننصح الولايات المتحدة ألا تتعب نفسها بإرسال وساطات ووزراء للتوسط ولقاء الوزير جواد ظريف لثني طهران عن قرار الرد.
رد فعل سعد والشحات وأزمة القيد.. تفاصيل 24 ساعة ساخنة لـ كهربا بقائمة الأهلي
قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، رفض اعتماد قيد محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثا إلى النادي الأهلي، على الرغم من وصول البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد البرتغالي.
ردا على مقتل سليماني.. مجموعة إيرانية تخترق مواقع حكومية أمريكية
تعرض الموقع الخاص بالحكومة الأمريكية للإختراق من قبل مجموعة من الهاكرز الإيراني، في أعقاب مقتل قيادي فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بالعراق.
وتم اختراق موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية التابع للحكومة الأمريكية من قبل مجموعة إيرانية.
عاجل| CIA تكشف تفاصيل مكالمة سليماني مع المرشد الإيراني
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب اختار الخيار الأكثر تطرفا بقرار باغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وتجسس الاستحبارات الأمريكية على مكالمات المرشد الإيراني آية الله خامنئي.
قتل القتيل ومشي في جنازته| وثائق رسمية: هذا العراقي سلم الإيرانيين لـ أمريكا.. فيديو
كشفت وثائق سربتها الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيقات أجرتها مع أحد قادة المليشيات العراقية الموالية لإيران في عام 2007.
والوثائق المسربة التي رفعت عنها السرية من قبل رئيس أركان القيادة المركزية الأمريكية في أبريل الماضي، عبارة عن جلسة تحقيقات مع قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق.