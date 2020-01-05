شاهد.. لحظة سقوط مطربة تونسية شهيرة على خشبة المسرح

يتجهز أي فنان جيدًا لدخلته المفاجئة لتحية جمهوره على المسرح خلال أي حفل غنائي، حتى تكون طلته في أبهى صورها، ما يعطيه ثقة بالنفس تنعكس على جمهوره بالإعجاب.لكن دخلة «الديفا التونسية» لم تكن مشجعة على الإطلاق، فبمجرد أن بدأت الفرقة في العزف وتفاعل معها الجمهور، انطلقت «أمينة فاخت» لتواجه أكثر موقف محرج على خشبة المسرح.في مقطع فيديو متداول على موقع التغريدات تويتر، خرجت المطربة التونسية على جمهورها مسرعة لتحييهم وهي تتقدم على المسرح قبل الغناء أثناء إحيائها لحفل في العاصمة القطرية الدوحة.كانت المطربة التونسية متحمسة للغاية أثناء إرسال تحياتها للجمهور، تركض يمينًا ويسارًا، ولم تلحظ تواجد أجهزة الصوت في طريقها المليء بالحماس على خشبة المسرح.وفجأة تعثرت أمينة فاخت وانكبت على وجهها أمام الجمهور على المسرح، في سقوط مؤلم أثار فزع وصراخ الجمهور قلقين عليها، ولم تنهض أمينة مسرعة بل ظلت نائمة على المسرح من شدة الإحراج.الغريب أن الفرقة الموسيقية استكملت العزف كما هي وكأن شيئًا لم يحدث، رغم بقاء الفنانة التونسية مستلقية على الأرض لا أحد يعلم ما قد يكون أصابها، لكن مستخدمي مواقع التواصل حاولوا التهوين من الموقف المحرج لمساعدة أمينة الفاخت.