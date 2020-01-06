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أحمد موسى يكشف عن تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:01 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم الإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، موضحا أنه يعتبر تكتل سياسي جديد وعسكري وامني واقتصادي .

وأوضح خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ والمذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنه هذا المجلس يضم كل من مصر، السعودية، اليمن، جيبوتي، إريتريا، السودان، الأردن، والصومال، وهم الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار موسى إلى أنه سوف تعقد قمة قريبة في السعودية لدول التحالف الجديد، موضحا أنه سوف يتم تكوين تحالفات بين هذه الدول الثمان لمواجهة أطماع الدول الكبرى في هذه المنطقة خاصة أنها شريان التجارة العالمية من خلال باب المندب وقناة السويس.

وأكد موسى، أن التحالف الكامل السياسي والعسكري والامني سوف يكون مقره الرياض بالسعودية، قائلا: «توقيع ميثاق التأسيس تم اليوم بالسعودية في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري».
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