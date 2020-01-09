بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها

في واقعة تكاد لا تُصدق، تحول مواطن أسترالي، تسببت حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد في تدمير منزله غير المؤمن عليه، إلى مليونير بين ليلة وضحاها، حيث فاز بمبلغ يُقدر بـ مليون دولار في اليانصيب.





ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الفائز، الذي لم يتم الكشف عن هويته بناءًا على رغبته، قوله إنه لم يعتقد في السابق أنه سيكون في إمكان عائلته إعادة بناء منزلها في ولاية "نيو ساوث ويلز"، الذي فقدته بعد أن اجتاحت حرائق الغابات المدمرة المنطقة مؤخرًا.





لكن لحسن حظه، فقد أصبح في إمكان عائلته الآن تحقيق هذا الحلم بعد فوزه المفاجئ بمليون دولار في سحب اليانصيب.





وأشار الفائز، الذي لم يكن يصدق نفسه في البداية عندما علم بهذا الخبر السار، إلى أنه يأمل أن يكون فوزه غير المتوقع رمزًا لبداية جديدة وأمور أفضل قادمة، مؤكدًا على أن هذه المفاجأة جاءت في توقيت مثالي؛ وتابع موضحًا أن عائلته تستطيع بذلك إعادة بناء منزلها الذي فقدته بشكل مأساوي، وكذلك إعادة ترتيب حياتها.



