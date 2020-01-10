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رياضة

الدوري السعودي .. الاتحاد يهاجم النصر بـ رومارينهو فى قمة الجولة

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لمباراة القمة أمام النصر، والتي تجمع بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالآتي..

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: منصور الحربي، حمدان الشمراني، جوناس دا سوزا، مهند الشنقيطي

الوسط: كريم الأحمدي، عبد الإله المالكي، ليوناردو جيل

الهجوم: رومارينهو، عبد الرحمن العبود، هارون كمارا

وتضم قائمة البدلاء "فواز القرني، راكان النجار، عبد العزيز البيشي، عبد العزيز العرياني، فيلانويفا، عمار الدحيم، عبد الله العمار، خالد السميري، عبد الرحمن الغامدي".

ويتزعم النصر صدارة دوري المحترفين، برصيد 29 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.
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