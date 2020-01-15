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أخبار العالم

البرهان: لجنة تحقيق لمعرفة حيثيات وأسباب تمرد هيئة العمليات بجهاز المخابرات

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:36 م
الفريق عبد الفتاح
الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان
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شيماء مصطفى
أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، أن ما حدث أمس في الخرطوم من اطلاق نار داخل وحدت جهاز المخابرات العامة السودانية تمرد، وتم احتواء الأمر.

وقال البرهان، وفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"، إن التحقيقات جارية لمعرفة من يقف وراء هذا التمرد، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة العدلية والقضائية لمعرفة حيثيات التمرد.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق لها حرية البحث والتقصي، لافتا إلى أنه تم توجيه الأجهزة العدلية لتنظيم قوانين تضبط عملية التظاهر.

وأكد أنه سيتم محاسبة كل مقصر بعد ظهور نتائج التحقيق.

كان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، أمس، قامت به مجموعة من منتسبي «هيئة العمليات» التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.

وأغلقت السلطات الأمنية السودانية، أمس، المجال الجوي لمطار الخرطوم، ومنعت إقلاع أو هبوط أي طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقتي كافوري والرياض القريب من المطار، أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.
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