يحدث في الكبد.. تعرف على أنواع وأسباب الركود الصفراوي

ركود صفراوي هو مرض الكبد، يحدث عندما يتم تقليل تدفق الصفراء من الكبد أو حظره، الصفراء هي السوائل التي ينتجها الكبد والتي تساعد في هضم الطعام وخاصة الدهون، فعندما يتم تغيير تدفق الصفراء يمكن أن يؤدي إلى تراكم البيليروبين (صبغة ينتجها الكبد وتفرز من الجسم عن طريق الصفراء).



وكشف موقع healthline، عن نوعين من ركود صفراوي:

- ركود صفراوي داخل الكبد و ركود صفراوي خارج الكبد.

- ركود صفراوي داخل الكبد ينشأ داخل الكبد.



وهناك العديد من الأسباب له:

- مرض

- عدوى

- تعاطي المخدرات

- تشوهات وراثية

- الآثار الهرمونية على تدفق الصفراء

- يمكن أن يزيد الحمل أيضًا من خطورة هذا

