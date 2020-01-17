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فن

في الأحلام.. لطيفة تروج لأحدث أغانيها من ألبوم أقوى واحدة

الجمعة 17/يناير/2020 - 11:29 م
لطيفة
لطيفة
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سعيد فراج
أعلنت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن استعدادها لطرح أغنية «في الأحلام» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «أقوى واحدة».

وكشفت لطيفة، عن أنه سيتم طرح أغنيتها الجديدة عبر احدى شركات المحمول في مصر، إذ علقت قائلة: «استنوا اغنيتي الجديدة #في_الأحلام من البومي الجديد #أقوى_واحدة بعد يومين».

كانت لطيفة، روجت لألبومها الجديد، بنشر صورة من بوسترات الألبوم عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور الشهير إنستجرام.

ولاقى البوستر الدعائي لألبوم لطيفة الجديد استحسان جمهورها ومتابعيها عبر انستجرام بشكل كبير.

كانت احدث ألبومات لطيفة "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى "أمى" التى لاقت استحسان الجماهير من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين، ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري.
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