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فن

تطور جديد .. مثول زوج نانسى عجرم لـ التحقيقات مجددا في قضية قتيل فيلتها

السبت 18/يناير/2020 - 07:27 م
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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أحمد إبراهيم
يمثل الدكتور فادى الهاشم امام هيئة التحقيقات يوم الخميس المقبل وذلك طبقا للاستدعاء الذى تسلمه فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم لاتخاذ أقاوله بناء على المتغيرات الجديدة فى القضية وبعد صدور تقرير الطبيب الشرعى.

ويأتى مثول فادى الهاشم بعد أن اصدرت القاضية غادة عون قرارا باتهام زوج نانسى عجرم بالقتل العمد معطوفة على المادة التى تتيح له الدفاع عن نفسه.

وقررت الفنانة نانسى عجرم وزوجها الدكتور فادى الهاشم رفع دعوى قضائية ضد صحفى سورى قام بتهديدهما بالقتل وذلك عبر صفحته على موقع يوتيوب.

ووكلت نانسى وزوجها المحامى جابى جرمانوس برفع دعوى ضد صحفي سوري يدعى وسيم زكور قال بعض المتابعين إنه من مؤيدي "الجيش الحر" في سوريا ويعيش في ألمانيا ظهر وهو يهدد بقتل الفنانة وزوجها فادي الهاشم وإحدى بناتها.

وكان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو عبر فيسبوك لصحفى سورى يوجه تهديدا للفنانة نانسى عجرم بالقتل على خلفية الازمة المستمرة حاليا بعد مقتل محمد الموسى داخل فيلتها على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.

وظهر فى الفيديو الصحفى وسيم زكور وهو يوجه رسالة الى الفنانة نانسى عجرم وزوجها قائلا : إن أهل القرية التي ينتمي إليها القتيل محمد الموسى لا يمكن إلا أن يثأروا وخلال وقت قريب، لافتا أنه يمهل نانسى شهرا لتنفيذ تهديده.

وقال وسيم : سننفذ المهمة فى القريب العاجل وعليك الاختيار اما ان تقتلى او يتم قتل زوجك واحدى بناتك ونحن على تواصل دائم ولن نتنازل عن حق محمد الموسى.

وأفادت تقارير لبنانية الأربعاء الماضي، أن القضاء اللبناني، وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في فيلتهما منذ أسبوعين.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية: "ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على د.فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".

وأحالت القاضية اللبنانية غادة عون، الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان.

ولقي شاب سوري يدعى محمد الموسى مصرعه قتلا بالرصاص على يد زوج الفنانة نانسي عجرم عقب اقتحام الفيلا الخاصة بهما.
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