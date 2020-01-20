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رياضة

مدحت وردة يتعرض لوعكة صحية

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:12 ص
مدحت وردة
مدحت وردة
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تعرض لاعب القرن الأفريقي لكرة السلة نجم الاتحاد السكندرى مدحت وردة لوعكة صحية يرقد إثرها حاليا في احدى مستشفيات الإسكندرية.

وحرص محمد مصيلحي رئيس النادى علي زيارة وردة في المستشفى، وأعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لأحد أبرز نجوم كرة السلة المصرية ولاعب القرن الكابتن مدحت وردة.

كان الاتحاد الدولي لكرة السلة اختار مدحت وردة ضمن أساطير كرة السلة في العالم بفعاليات hall of fame class of 2019 ، وتكريمه بقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي FIBA لهذا العام، ضمن مجموعة من كبار اللاعبين حول العالم مع 3 مدربين.
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