نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. إجراءات عاجلة استعدادا لـ إعلانها

وكانت امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي قد انطلقت يوم 11 يناير 2020 ، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الاول الثانوي ، و إلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة ، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسي ، على اعتبار ان الامتحانات كانت بنظام الكتاب المفتوح الذي يقوم على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ لدى الطلاب.



