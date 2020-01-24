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تعليم

نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. إجراءات عاجلة استعدادا لـ إعلانها

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:48 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  تعليمات رسمية لجميع القائمين على أعمال لجنة النظام والمراقبة الخاصة بإمتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، شددت خلالها على عدم اعلان اي نتيجة تخص الصفين الاول والثاني الثانوي قبل الموعد الرسمي لإعلان النتيجة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، من أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة .

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة ، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الاحوال الخاصة به، والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيا بالصفين الاول والثاني الثانوي ، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم  ، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا الاجراء سيمكنها من ارسال النتائج إلى المركز القومي للامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب في الموعد الذي سيتم اعلانه لاحقا .

وكانت امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي قد انطلقت يوم 11 يناير 2020 ، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الاول الثانوي ، و إلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة ، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسي ، على اعتبار ان الامتحانات كانت بنظام الكتاب المفتوح الذي يقوم على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ لدى الطلاب.

و قد خصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجرائها اليكترونيًا عبر التابلت ، بينما يجري تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارت التعليمية.
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. إجراءات عاجلة استعدادا لـ إعلانها
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