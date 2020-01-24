نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .. إجراءات عاجلة استعدادا لـ إعلانها

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع القائمين على أعمال لجنة النظام والمراقبة الخاصة بإمتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، شددت خلالها على عدم اعلان اي نتيجة تخص الصفين الاول والثاني الثانوي قبل الموعد الرسمي لإعلان النتيجة.
وحذرت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، من أنه من سيخالف ذلك سيتعرض للمساءلة .
وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة ، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الاحوال الخاصة به، والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيا بالصفين الاول والثاني الثانوي ، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم ، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن هذا الاجراء سيمكنها من ارسال النتائج إلى المركز القومي للامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب في الموعد الذي سيتم اعلانه لاحقا .