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اقتصاد

محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين قبل افتتاح عدد من المشروعات

الخميس 30/يناير/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام المحافظة، قبل القيام بجولة وافتتاح وتفقد عدد من المنشآت التموينية، ومنها افتتاح مراكز الخدمة التموينية بعد تطويرها، والفرع الإقليمى الجديد لجهاز حماية المستهلك، وفرع جديد لمشروع جميعيتى، وأحد مخازن الجملة المطورة التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك المنطقة الصناعية ببورسعيد.

ومن المقرر أن يرافقه بالجولة اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وناصر ثابت وكيل وزارة التموين في بورسعيد.

ومن المقرر أن يفتتح محافظ بورسعيد ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك فرعًا جديدًا لجهاز حماية المستهلك في بورسعيد، وذلك فى إطار تكثيف الرقابة للجهاز والاستعانة بسيارات الضبطية القضائية فى فروع الجهاز للحفاظ على حقوق المواطن والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب فى المنتجات المطروحة فى الأسواق وذلك بحضور.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، اجتماعًا، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من جانب كافة الجهات المعنية، لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد باعتبارها تعد نموذجًا، تمهيدًا لتطبيق تلك المنظومة فى باقى محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أهمية المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بالمنظومة والخدمات المقدمة من خلالها، سعيًا لتلافى أى ملاحظات قد تظهر أثناء التطبيق، خاصة أننا مقبلون على تطبيق المنظومة فى 5 محافظات أخرى، جارٍ الانتهاء من تسجيل مواطنيها حاليًا.
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