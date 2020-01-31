رغم إغلاق حدودها مع الصين..روسيا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، بوجود إصابتين لدى مواطنين صينيين بفيروس "كورونا" المستجد في موسكو.
وأكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن موسكو سجلت أول حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب يوم واحد من إغلاق موسكو حدودها مع الصين.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، تعليق إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين مؤقتا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الهيئة الصحية الصينية، اليوم الجمعة، أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692، بعد أن أعلنت منذ قليل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 212.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.