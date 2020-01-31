AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم إغلاق حدودها مع الصين..روسيا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، بوجود إصابتين لدى مواطنين صينيين بفيروس "كورونا" المستجد في موسكو.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن موسكو سجلت أول حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب يوم واحد من إغلاق موسكو حدودها مع الصين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، تعليق إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين مؤقتا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة الصحية الصينية، اليوم الجمعة، أعلنت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692، بعد أن أعلنت منذ قليل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 212.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيطاليا تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

أمريكا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الصين بسبب كورونا

كورونا يصيب 8900 شخص ويقتل 213 آخرين في الصين.. بكين تعيد مواطني بؤرة الفيروس المتواجدين في الخارج إلى ديارهم وخريطة انتشار الفيروس القاتل.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

هل تضحي بهم .. الصين تعيد مواطني ووهان بالخارج للمدينة الموبوءة بـ كورونا

منظمة الصحة العالمية: الحدود غير الشرعية للدول تعمق أزمة تفشي كورونا

ترشيحاتنا

أجبرتها على المغادرة..فرقاطة يونانية تتصدى لسفينة تركية في البحر المتوسط.. شاهد

عزاء الصحفية رحاب بدر في مسجد ثكنات المعادي.. غدا

احتمالية كلاسيكو مبكر.. موعد قرعة دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا

بسبب كورونا.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ

معلومات عن الصحفية الراحلة رحاب بدر

تهشمت فى الحادث.. تعرف على نوع سيارة الراحل خالد بشارة المدير التنفيذي لأوراسكوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بـ 5 جنيهات.. مشاركة فعالة لـ سور الأزبكية في معرض الكتاب.. صور

بعد وفاة طفلة أسيوط.. 20 كارثة يسببها ختان الإناث