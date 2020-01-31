رغم إغلاق حدودها مع الصين..روسيا تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا

أفادت "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل لها، بوجود إصابتين لدى مواطنين صينيين بفيروس "كورونا" المستجد في موسكو.





وأكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا جوليكوفا، أن موسكو سجلت أول حالتين إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب يوم واحد من إغلاق موسكو حدودها مع الصين.





وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، تعليق إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين مؤقتا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.



