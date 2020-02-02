إبراهيم ربيع: التنظيم الإرهابي يمكن أن يضحي بأي شيء حتى بناته.. فيديو

قال إبراهيم ربيع الباحث في شئون الإسلام السياسي ، إن التنظيم الإرهابي كان يستخدم نوع من التلاعب بالقرآن كما هي عادتهم أنهم يستخدمون الآيات القرآنية حسبما يريدون ويقومون بتوجيهها كما يشاؤون.









واضاف ابراهيم ربيع خلال لقائه في برنامج الكبسولة المذاع على قناة أكسترا نيوز ، أن التنظيم الإرهابي دائما يحس اعضائة انهم مظلومون من قبل النظام ومن قبل الشعب وهذا كان يغذى لدى أعضاء الجماعة الرغبة في الانتقام .









واوضح ابراهيم ربيع ، أن الجيل الحالي من تنظيم الإخوان خطر على البشرية اجمعين لانهم يعانون من اليأس و يتعاملون بنوع من المزايدة والمتاجرة والانتهازية .









وتابع : أن أفراد الجماعة الارهابية منفصلين عن الواقع تماما ويعيشون في حالة افتراضية يصنعونها بأنفسهم.









واستكمل ابراهيم ربيع أن التنظيم الإرهابي يمكن إن يضحي بأي شئ حتى بناته في سبيل تحقيق أهدافهم واطماعهم .