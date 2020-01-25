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توك شو

بعد فشلهم في الحشد.. التنظيم الدولي يستخدم الأخوات وأبناءهن القصر في مقدمة الصفوف .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 09:50 م
استغلال الاخوات في
استغلال الاخوات في تنظيم الإرهاب
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الإعلامية أماني الخياط إن الإرهابي محمود فتحي يقود «تيار الأمة» بالتنسيق مع التنظيم الدولي تحت اشراف ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أردوغان.

وأضافت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن الإرهابي محمود فتحي سعى إلى دعم موجة من الفوضى الجديدة، وهذا التحالف هدفه الأساسي حشد اللجان الالكترونية.

وأوضحت «أماني الخياط»  أنه بعد فشل عمليات الحشد، التنظيم الدولي يستخدم الأخوات وابنائهم القصر في الحشد ضد الدولة، موضحة أنه مطلوب من الاخوات في الجماعة برفقة أبنائهن في المظاهرات.

وأشار «أماني الخياط» إلى أن التنظيم الإرهابي أستخدم الفتيات «الحرائر» في مظاهراتهم ليكونوا في مقدمة الصفوف، متابعة : «مطلوب من الفتيات ان يقفوا ويتقدمون الصفوف لان الرجالة مش رجالة مش راضين يتحركوا بعن كشف كذب الجماعة».

ولفتت «أماني الخياط» إلى أن الدولة المصرية تعتمد على دبلوماسية الفعل في الرد على مخططات تنظيم الإرهاب الدولي، موضحة أنه يجب أن يثق الجميع في الدولة المصرية في مواجهتها للإرهاب وأهل الشر.
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