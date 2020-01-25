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إشعال صراعات الأولتراس.. تسريب صوتي للهارب محمود فتحي يكشف عن خطته ضد الدولة .. فيديو

السبت 25/يناير/2020 - 09:53 م
تسريب صوتي للهارب
تسريب صوتي للهارب محمود فتحي
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت الإعلامية أماني الخياط تسريب صوتي للإرهابي الهارب محمود فتحي يتحدث فيه عن خطة إشعال صراعات الأولتراس.

قالت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن محمود فتحي مرشد شباب الإخوان سعى إلى تأجيج صراعات الروابط الكروية «الالتراس».

وأضافت «أماني الخياط»  إن روابط المشجعين سواء أهلي أو زمالك كات يتم استخدامها استغلال حماس الشباب المندفع، موضحة أن خيرت الشاطر حاول استخدام حماس الشباب لخلق منه أزمات.

وأشار «أماني الخياط» إلى أن تنظيم الإرهاب الدولي يستخدم محمود فتحي لاستدعاء التيار السلفي، واستهداف الاولتراس للدعوة للعصيان لمواجهة الدولة من جديد.

وأوضحت «أماني الخياط» أن الدولة المصرية تعتمد على دبلوماسية الفعل في الرد على مخططات تنظيم الإرهاب الدولي، موضحة أنه لابد الجميع يثق في الدولة المصرية في مواجهتها ضد الارهاب وأهل الشر.

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