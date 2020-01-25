«نيران الخيانة الصديقة».. محمود فتحي يصاب بالارتباك ويتراجع عن دعم محمد على .. شاهد

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن محمود فتحي مرشد شباب الإخوان وصنيعة ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أردوغان سلم نفسه للشيطان ويسعى لتحقيق مكاسب شخصية بعد ما خسر الوطن.





وأضافت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن برنامج الكبسولة أصاب الإرهابي محمود فتحي بالارتباك ودفعه للتراجع عن دعم الكومبارس محمد علي، ووضع صوره محمد على بـ«المقلوب».





وأوضحت «أماني الخياط» أن الهارب محمود فتحي ناشد المصريين إنهم يعدلوا الصورة المقلوبة ووصفها بأن الصورة فيها أشياء خطا لابد من تصحيحها، وطالب بتصحيح الاخطاء حتى لا نخسر الاستجابة، وهذه فبركة مزعومة، لانه وجه بالفوضى والتخريب.





وكشفت الإعلامية أماني الخياط، بالوثائق والمستندات مخططات الجماعة الارهابية ضد الدولة المصرية ومواجهة فكرها المتطرف، مضيفة أن الدولة المصرية تعتمد على دبلوماسية الفعل في الرد على مخططات تنظيم الإرهاب الدولي، موضحة أنه لابد الجميع يثق في الدولة المصرية في مواجهتها ضد الارهاب وأهل الشر.





وأضافت «أماني الخياط» أن الدولة المصرية تجهض مخططات خليفة الإرهاب «أردوغان» في برلين وخليفته ياسين أقطاي، مشيرا إلى أن شركة صادات للإستشارات الأمنية والحرس الثوري التركي وكلاء إردوغان في تنفيذ مخططات الإرهاب في المنطقة.





وأشارت «أماني الخياط» إلى أن نظام أردوغان يعتمد علي الانتهازية والتلاعب بكل شئ حتى الشريعة الاسلامية، لافتة إلى أن بعد فشل أقطاي في تنفيذ مخطط الإرهابية تغير نوعي في توظيف عناصر التنظيم لتنفيذ مشروع التمكين.





ولفتت «أماني الخياط» إلى أن الإرهابي محمود فتحي باع نفسه للشيطان عندما خان وطنه لتحقيق مصالح شخصية بعد خسارة الوطن والأهل.