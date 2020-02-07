قرية عدد سكانها 8 أشخاص فقط .. فيديو





وظهر بالفيديو قرية "أوروس ترينوفيتش" التي كان يقطنها قبل عشرات السنين 200 عائلة، بطرقها الحجرية التي تقام على أطرافها منازلها بحدائق وشرفات ومداخن، وبأبواب ونوافذ.









وأشارت يورونيوز الي ان الطرقات والمنازل كانت تنبض بحياة اجتماعية زاخرة، أما اليوم فالقرية باتت شبه مهجورة، وثمانية أشخاص فقط آثروا البقاء ربما لأنهم افتقروا إلى بدائل أو ربما لأنّ مشاعرهم بالانتماء إلى المكان انتصرت على الاعتبارات الأخري.





واوضحت يورونيوز ان البنك الدولي الذي يعد إحدى الهيئات في الأمم المتحدة والتي تعنى بالتنمية، قال انه من المتوقع أن ينخفض ​​عدد سكان صربيا الذي يقل قليلًا عن سبعة ملايين نسمة، إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2050، وسيمثل هذا انخفاضًا بنسبة 25 بالمائة منذ العام 1990.

واكدت يورونيوز ان الحكومة الصربية اعلنت إن البلاد تفقد بلدة كل عام، وقد فقدت بالفعل نحو 18 بلدة يعيش فيها أقل من عشرة آلاف شخص، وتضيف المعطيات الرسمية أن عدد سكّان البلاد ينخفض 103 اشخاص في كل يوم.





نشرت فضائية يورونيوز فيديو لمدينة يبلغ عدد سكانها 8 اشخاص فقط.