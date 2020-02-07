شاهد.. لقطات تحبس الأنفاس لانهيار جليدي ضخم





واستمر الانهيار لعدة دقائق التقطتها سفينة المراقبة البريطانية، كما انتشر على مساحة حوالي 800 متر في النهر الجليدي قبل أن تستقر الكتلة المنهارة في قاع الخليج لتغطي أجزاء واسعة منه بالقرب من جبل جليدي.





وانزلقت الكتلة الضخمة من نهر ويليام الجليدي لتنصهر في مياة خليج بورغن بجزيرة آنفيرز يوم الخميس الماضي.









وكان قد حذر باحث بجامعة نيويورك من أن معدلات ذوبان الجليد في القطب الجنوبي قد تؤدي إلى ارتفاع سطح البحر بمقدار ثلاثة أمتار كاملة.





وبعد معدلات قياسية لذوبان الجليد في غرينلاند، شهد العام الحالي أيضًا ذوبان أكبر نهر جليدي في القطب الجنوبي وهو ما ينبئ بالمزيد من معدلات الذوبان العالية.