على عمق 5 امتار.. انتشال سيارة إسعاف بأعجوبة من الانهيار الجليدي في تركيا .. فيديو

نجحت محاولات انتشال سيارة إسعاف تركية بأعجوبة بعد ساعات من غمرها بالجليد على عمق 5 أمتار إثر الانهيار الجليدي الذي شهدته إحدى الولايات التركية.





وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام التركية عملية انتشال السيارة وإنقاذ جميع ركابها.





ووصل عدد ضحايا الانهيار الثلجي في ولاية وان جنوب شرقي تركيا إلى 33 قتيلا.





وغمر الانهيار الجليدي طريقًا جبليًا شرق تركيا، ما أدى إلى مقتل فريق من عمال الإنقاذ الذين أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين في انهيار جليدي سابق.





وكان مسؤولون قالوا إن ما يقدّر بنحو 15 شخصا آخرين لا يزالوا مدفونين تحت الثلوج.