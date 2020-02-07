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أخبار العالم

91 عاما .. أكبر المصابين بـ كورونا يغادر المستشفى

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:04 م
العجوز وانج أكبر
العجوز وانج أكبر ناج من وباء كورونا
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أحمد محرم
من بين أكثر من 1540 حالة تعاف من فيروس "كورونا" الجديد في الصين، لفت رجل مسن يبلغ من العمر 91 عاما، الأنظار باعتباره أكبر المرضى الذين تعافوا من الفيروس سنا.

بحسب قناة "سكاي نيوز"، فبعد نحو 10 أيام من العلاج في مستشفى الشعب الثالث في ييتشانج، بمقاطعة خوبي وسط الصين، خرج وانج من المستشفى يعد أن شفي من إصابته بالمرض الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.



ووفقا لوسائل إعلام صينية رسمية، فقد غادر وانج المستشفى، الجمعة. وقال الرجل الذي انضم إلى الحرب لتحرير مدينة ييتشانج في الصين في عام 1949: "هذا المرض ليس مخيفا"، مشيرا إلى هوان الفيروس مقارنة بتجربته في الحرب.

وبعد شفائه، قدم وانج التقدير للجهود والرعاية من الطواقم الطبية الصينية، في مراكز علاج الفيروس.

قال نائب رئيس المستشفى دو ديبنج: "لقد ابتكرنا علاجا خاصا (لوانج) بسبب مشاكل القلب المستمرة لديه".

يذكر أنه تم تشخيص إصابة وانج بفيروس كورونا في 25 يناير الماضي، وذلك بعد 6 أيام من ظهور أعراض الحمى والسعال لديه.

ومن بين أكثر من 31 ألف مصاب بالفيروس وفق آخر إحصاء، توفي 636 شخصا، فيما انتقل المرض إلى نحو 30 بلدا ومنطقة عبر العالم.
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