علماء بريطانيون يبدأون خطة لتطوير علاج لفيروس كورونا

قال فريق علماء من بريطانيا، أمس الخميس، إنهم يعكفون في الوقت الراهن على وضع خطة لتطوير لقاء يحمي الملايين من حول العالم من فيروس كورونا المستجد.





وقال خبير الأمراض المعدية من جامعة "إمبريال كوليدج لندن، روبن شاتوك، إن فريقه وضع خطة للبدء بتجارب حقيقية على الحيوانات الأسبوع المقبل.





وتتمثل خطة الفريق المستقبلية في تطبيق التجربة على البشر خلال فصل الصيف، إذا تمكنوا من توفير التمويل، وكانت الاختبارات الأولية ناجحة.





وأضاف شاتوك في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: " الأساليب القياسية لإنشاء لقاح قد تستغرق ما بين عامين إلى 3 أعوام، قبل وصوله إلى العيادات.





وتابع: "انتقلنا من هذا التسلسل إلى توليد "نموذج أولي" في المختبر في 14 يوما. وسيُطبق على نماذج حيوانية بحلول بداية الأسبوع المقبل. وستكون المرحلة التالية هي نقل ذلك من الاختبارات الحيوانية المبكرة إلى الدراسات البشرية الأولى".





ويحاول العلماء حول العالم بشكل يائس العثور على لقاح ضد العدوى القاتلة المشابهة لـ"سارس"، التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي.



