AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا السبب.. انخفاض في إنتاج النفط عالميًا حتى هذا التاريخ

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:35 ص
كورونا يواصل حصد
كورونا يواصل حصد الأراواح
Advertisements
محمد علي
ذكر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن لجنة فنية لأوبك+، أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020 ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس كورونا على الطلب على النفط، وفق ما أفادت به شبكة العربية.

وقال عرقاب، الذي يتولى حاليا رئاسة أوبك، في بيان له اليوم، إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020".

وتقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ وقد اختتمت اجتماعها يوم الخميس.

وقال عرقاب: "فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية ولا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

ارتفاع إنتاج روسيا من النفط في يناير

بسبب فيروس كورونا.. أوبك تدرس خفض إنتاج النفط

أسعار النفط ترتفع بنحو 1% بفضل آمال تخفيضات إنتاج أوبك

أوبك تدعو سفير الصين بالأمم المتحدة في فيينا لحضور اجتماع فني

النفط يرتفع لليوم الثاني بفعل ارتياح إزاء فيروس كورونا

ترشيحاتنا

باكيا لتحقيق حلمه .. شوقي غريب: كيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي | شاهد

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

كيف تُحسن وضوءك ليغفر الله لك.. المفتي السابق يحدد 3 أمور و7 خطوات للوضوء الصحيح

الخيار يسجل 6 جنيهات .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 9-2- 2020

إبراهيموفيتش VS لوكاكو .. حكاية 100 عام في إشعال ديربي الغضب بميلانو

وزيرة الصحة تراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي

AdvertisementS

أنتوا اتحكم عليكم بالإعدام.. مرتكب مذبحة كفر الدوار: دبحتهم زى البهايم وولعت فيهم ومسرقتش حاجة .. الحلقة الثالثة

أخبار الرياضة ليلا .. صالح جمعة خارج الأهلي ..عقوبات مغلظة على بيراميدز ..بكاء شوقي غريب.. رد كريم شحاتة على رئيس الزمالك

الشرطة الصينية تطارد مصابي كورونا بالعصي وتعتقل المقربين منهم .. فيديو

تعرف على سبب هروب زوجة عادل أدهم منه وإنكار ابنه له

بينهم مطلق النار.. ارتفاع عدد قتلى هجوم المركز التجاري في تايلاند

بعد زواج مصري من مسنة أجنبية تجاوزت الـ 80.. أرقام صادمة ومخاطر صحية تهدد المجتمع

الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا عند مسح الرأس في الوضوء

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

الأرصاد: موجة طقس سيئ تضرب البلاد.. واضطراب حركة الملاحة

صلاح استضافني 10 أيام.. أحمد رفعت: الاعتراف بزملكاويتي منع انتقالي للأهلي

كيف تُحسن وضوءك ليغفر الله لك.. المفتي السابق يحدد 3 أمور و7 خطوات للوضوء الصحيح

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب الصباح .. 3 حيل لتجنب أضرار القهوة

تخفيض جديد في أسعار شيفروليه أوبترا chevrolet optra .. صور

نجم الكلب يسطع في السماء باللون الأزرق.. تعرف على سبب تسميته