كورونا السبب.. انخفاض في إنتاج النفط عالميًا حتى هذا التاريخ

ذكر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن لجنة فنية لأوبك+، أوصت بتمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط حتى نهاية 2020 ومن المقرر إجراء تخفيضات أكبر بسبب تبعات فيروس كورونا على الطلب على النفط، وفق ما أفادت به شبكة العربية.





وقال عرقاب، الذي يتولى حاليا رئاسة أوبك، في بيان له اليوم، إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ أوصت "بالقيام بخفض إضافي في الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من 2020".





وتقدم هذه اللجنة المشورة لأوبك وحلفائها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ وقد اختتمت اجتماعها يوم الخميس.





وقال عرقاب: "فيروس كورونا له تأثير سلبي على الأنشطة الاقتصادية ولا سيما على النقل والسياحة والصناعة في الصين بشكل خاص وبشكل متزايد أيضا في المنطقة الآسيوية وبشكل تدريجي في العالم".