الطيران المدني: تعاملنا مع فيروس كورونا داخل المطارات وفق بيانات الصحة العالمية

نظمت وزارة الطيران المدني، ممثلة فى الإدارة المركزية للجودة والبيئة ندوة تحت عنوان "الإجراءات الوقائية من عدوى الفيروسات الجديدة وخاصة فيروس كورونا " بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من أجل تثقيف وزيادة مستوى الوعى الصحى لدى جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى لضمان أعلى مستويات السلامة الصحية والوقائية لهم.





حضر الندوة الدكتورة أميرة السيد رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة بوزارة الطيران، والدكتورة شيم حمزة مدير إدارة الحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان ،الدكتور عمر عبد العزيز ممثل مكتب مصر بمنظمة الصحة العالمية ،والدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، والدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة، ولفيف من العاملين بوزارة الطيران المدنى والشركات والهيئات التابعة لها .





أدارت الندوة، الدكتورة شيم حمزة مدير الحجر الصحى بوزارة الصحة حيث قامت بتقديم عرض توضيحي للتعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق انتقال العدوى وكيفية الوقاية منه بالإضافة إلى تصحيح الشائعات والمفاهيم الخاطئة المتداولة بين الناس فضلًا عن توعية العاملين بالإجراءات الواجب اتباعها فى حالة الاشتباه بوجود حالة مرضية من الركاب والمسافرين على متن الرحلات الجوية.





ومن جانبها أكدت الدكتورة أميرة السيد أن وزارة الطيران المدنى تحرص دائمًا بعقد مثل هذه الندوات التثقيفية والتى تهتم بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة حيث تعد المطارات المصرية هى بوابة مصر الأولى للقادمين من مختلف أنحاء العالم .





كما أشار الدكتور عمر عبد العزيز أن مكتب لدى منظمة الصحة العالمية يراقب ويتابع عن كثب تطورات فيروس كورونا المستجد بدولة الصين ويرصد الوضع الوبائي العالمي، ويقوم بشكل مستمر بإمداد وزارة الطيران المدنى بالبيانات والتقارير اللازمة للتعامل بشكل احترازى مع الركاب والمسافرين، وكذا زيادة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات المصرية .





انتهت الندوة بقيام المحاضرين بإتاحة وقت للرد على أسئلة واستفسارات العاملين بشأن فيروس كورونا المستجد و إمدادهم بكافة المعلومات اللازمة لزيادة مستوى الوعي الصحي وطرق الوقاية وكافة الإجراءات الطبية والوقائية اللازم اتخاذها لتجنب ظهور الفيروس.





جدير بالذكر أنه قد تم عقد ندوة توعية لأفراد الركب الطائر وأطقم الضيافة بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية والعاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وشملت أيضًا جميع العاملين بالمحطات الأرضية وممثلي العلاقات العامة وموظفي التحميل فضلًا عن الموظفين المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات والركاب على متن الرحلات الجوية من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.