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رياضة

نتائج مباريات دور الثمانية من دوري مراكز الشباب

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات) نتائج مباريات دور الثمانية من نهائيات دوري مراكز الشباب النسخة السابعة ، والتي أقيمت مبارياتها اليوم الأحد 16 فبراير الجاري في الواحدة ظهرًا .

مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) يخرج مركز شباب العمراوي (الإسكندرية) من البطولة  بضربات الجزاء الترجيحية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ، في المباراة التي أقيمت علي  ملعب مركز شباب مدينة السادات بالمنوفية ، ويلتقي كفر قشاش في نصف النهائي مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) الذي فاز علي  مركز شباب بهاده (القليوبية) بضربات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي أقيمت علي ملعب نادي الرواد بالعاشر من رمضان .

وعلي ملعب مركز شباب قنا ، حجز مركز شباب الحسينات(الأقصر) بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري مراكز الشباب علي حساب مركز شباب البصيلية (أسوان ) بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف ، ويتقابل في النصف نهائي مع مركز شباب  شبرانبات (الغربية) الذي فاز علي مركز شباب ديروط الشريف (أسيوط) بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدف علي ملعب مركز شباب الجزيرة .

ومواجهات النصف النهائي ستقام يومي 23 و 24 من الشهر الجاري .
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