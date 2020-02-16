نتائج مباريات دور الثمانية من دوري مراكز الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات) نتائج مباريات دور الثمانية من نهائيات دوري مراكز الشباب النسخة السابعة ، والتي أقيمت مبارياتها اليوم الأحد 16 فبراير الجاري في الواحدة ظهرًا .





مركز شباب كفر قشاش (البحيرة) يخرج مركز شباب العمراوي (الإسكندرية) من البطولة بضربات الجزاء الترجيحية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ، في المباراة التي أقيمت علي ملعب مركز شباب مدينة السادات بالمنوفية ، ويلتقي كفر قشاش في نصف النهائي مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) الذي فاز علي مركز شباب بهاده (القليوبية) بضربات الجزاء الترجيحية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، في المباراة التي أقيمت علي ملعب نادي الرواد بالعاشر من رمضان .





وعلي ملعب مركز شباب قنا ، حجز مركز شباب الحسينات(الأقصر) بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري مراكز الشباب علي حساب مركز شباب البصيلية (أسوان ) بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف ، ويتقابل في النصف نهائي مع مركز شباب شبرانبات (الغربية) الذي فاز علي مركز شباب ديروط الشريف (أسيوط) بضربات الجزاء الترجيحية بأربعة أهداف مقابل هدف علي ملعب مركز شباب الجزيرة .





ومواجهات النصف النهائي ستقام يومي 23 و 24 من الشهر الجاري .