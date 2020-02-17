مجزرة في الكاميرون.. مقتل 22 شخصا بينهم 14 طفلا على يد مسلحين

لقي ما لا يقل عن 22 قرويا من بينهم 14 طفلا مصرعهم في المنطقة الناطقة بالإنجليزية من الكاميرون؛ حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون.





ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول في المكتب الأممي جيمس نونان قوله إن مسلحين ارتكبوا المجزرة، في قرية نتومبو في المنطقة الشمالية الغربية.





وأضاف أن ما لا يقل عن 22 مدنيا قتلوا، بينهم امرأة حامل والعديد من الأطفال، مشيرا الى أن عدد الأطفال القتلى بلغ 14 بينهم 9 تحت سن الخامسة و11 طفلة.





ويتولى نونان رئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إقليمي الشمال الغربي والجنوب الغربي في الكاميرون، حيث يقاتل متمردون الحكومة المركزية منذ ثلاث سنوات.



