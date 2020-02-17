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أخبار العالم

مجزرة في الكاميرون.. مقتل 22 شخصا بينهم 14 طفلا على يد مسلحين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:38 ص
مجزرة في الكاميرون
مجزرة في الكاميرون
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دعاء أبوهشيمة
لقي ما لا يقل عن 22 قرويا من بينهم 14 طفلا مصرعهم في المنطقة الناطقة بالإنجليزية من الكاميرون؛ حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الكاميرون.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المسؤول في المكتب الأممي جيمس نونان قوله إن مسلحين ارتكبوا المجزرة، في قرية نتومبو في المنطقة الشمالية الغربية.

وأضاف أن ما لا يقل عن 22 مدنيا قتلوا، بينهم امرأة حامل والعديد من الأطفال، مشيرا الى أن عدد الأطفال القتلى بلغ 14 بينهم 9 تحت سن الخامسة و11 طفلة.

ويتولى نونان رئاسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إقليمي الشمال الغربي والجنوب الغربي في الكاميرون، حيث يقاتل متمردون الحكومة المركزية منذ ثلاث سنوات.

وأدى الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات بين الحكومة والمتمردين، إلى سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل ونزوح 700 ألف شخص.
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