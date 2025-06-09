هل تشهد فترة ترامب موجة تقلبات اقتصادية كبرى؟.. خبير يوضح

تحدث أحمد معطي، الخبير في أسواق المال، عن الفترة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدا أن الذهب والبيتكوين على مشارف صعود سياسي، وفترة الرئيس الأمريكي ترامب قد تشهد موجة تقلبات اقتصادية كبرى.

وأكد معطي خلال تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع الدولار، إلا أنه يتوقع أن تعود أسعار المعدن النفيس للارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أوضح الخبير في أسواق المال، أن الذهب لطالما كان ملاذًا آمنًا في فترات التوتر السياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أن أزمات محتملة على مستوى الداخل الأمريكي وخارجه قد تدفع المستثمرين نحو شراء الذهب، ما قد يعزز أسعاره مجددًا بعد التصحيح الحالي.

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات السوق المحلية، تزامنًا مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي هذا التثبيت في الأسعار وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين لتطورات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تؤثر على حركة المعدن النفيس.





وجاءت أسعار الذهب في السعودية وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 404.00 ريال سعودي للجرام.



عيار 22: 370.50 ريال سعودي للجرام.



عيار 21: 353.50 ريال سعودي للجرام.



عيار 18: 303.00 ريال سعودي للجرام.



عيار 14: 235.75 ريال سعودي للجرام.



عيار 12: 202.00 ريال سعودي للجرام.



سعر الأونصة: 12,568.25 ريال سعودي.



سعر الجنيه الذهب: 2,828.50 ريال سعودي.

يأتي هذا الاستقرار بعد أسبوع شهد تراجعًا طفيفًا في أسعار الذهب عالميًا، نتيجة تحركات في السياسات النقدية وأسعار الفائدة، كما يساهم الاستقرار الحالي في تحفيز عمليات الشراء خلال موسم الأعياد، في ظل توجه الكثيرين لاقتناء الذهب سواء لأغراض الاستثمار أو الاستخدام الشخصي.



وينصح الخبراء بمتابعة التغيرات اليومية في الأسعار، نظرًا لتأثر السوق المحلي بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، التي قد تؤدي إلى تحركات مفاجئة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.