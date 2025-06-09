أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين

يقدم موقع "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم، الإثنين 9 يونيو 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم:



وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم، الاثنين الموافق 9-6-2025، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الإثنين:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 49.59 جنيه.

سعر البيع: 49.69 جنيه.



وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 31.99 جنيه.

سعر البيع: 32.29 جنيه.



وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 36.11 جنيه.

سعر البيع: 36.33 جنيه.



أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين:

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 56.32 جنيه.

سعر البيع: 56.79 جنيه.



وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 66.95 جنيه.

سعر البيع: 67.41 جنيه.



بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 60.11 جنيه.

سعر البيع: 60.65 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين:

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 6.88 جنيه.

سعر البيع: 6.91 جنيه.



وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 34.34 جنيه.

سعر البيع: 34.71 جنيه.