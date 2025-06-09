قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع بدعم من تراجع الدولار.. والمركزي الصيني يواصل الشراء

أسعار الذهب
أسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في منتصف تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وترقّب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات ختام الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4680 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 27 دولارًا، لتسجل مستوى 3337 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5349 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4012 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3120 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37440 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 60 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، ولامس مستوى 4720 جنيهًـا، واختتم التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3290 دولار، ولامست مستوى 3403 دولارات، واختتمت التعاملات عند 3310 دولارات.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت خلال تعاملات اليوم، بدعم تراجع الدولار الأمريكي، وسط ترقب المستثمرون نتائج المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويعزز من جاذبيته.

يأتي ذلك في وقت يعقد فيه مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والصين اجتماعًا في لندن، لمناقشة الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت هذا العام، إلى جانب قيود تجارية أخرى، وكانت الجهتان قد اتفقتا الشهر الماضي على هدنة مؤقتة، ما منح بعض الارتياح للأسواق.

ويُعد الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات التوترات السياسية والاقتصادية، كما يزداد بريقه في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا.

في حين كشفت بيانات الوظائف الأمريكية عن إضافة 139 ألف وظيفة في مايو، متجاوزة التوقعات، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2% وارتفاع الأجور، ما قلّص فرص خفض قريب للفائدة من قبل الفيدرالي.

بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأسبوع الجاري، قد تحدد موقف الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة، حيث سيؤدي تراجع التضخم إلى تعزيز قوى الذهب، لاسيما مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي قرارها بشأن مصير أسعار الفائدة خلال يومي 17 و 18 يونيو المقبل.

ويرى، بعض المحللين، أن أي تهدئة مفاجئة في الملفات السياسية أو توقيع اتفاقات تجارية قد تضغط على الذهب وتدفعه للتراجع.

في حين، لا يزال الذهب يحظى بطلب استثماري قوي، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية وسعي المستثمرين للتحوط، وفقًا لتحليلات عدد من كبار الخبراء الماليين.

أعلن البنك المركزي الصيني عن إضافة كميات جديدة من الذهب إلى احتياطياته خلال شهر مايو، وذلك للشهر السابع على التوال.

وتشير بيانات بنك الشعب الصيني إلى أن احتياطيات الذهب ارتفعت بنحو طنين في مايو، ما يرفع صافي مشتريات الذهب منذ بداية العام إلى 17 طنًا، ويصل إجمالي الاحتياطي إلى 2,296 طنًا.

وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب الصيني 241.99 مليار دولار بنهاية مايو، انخفاضًا من 243.59 مليار دولار في نهاية أبريل، وفقًا لما أعلنه البنك. 

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى تاريخي له فوق 3,500 دولار للأوقية في أبريل، مما ساهم في رفع قيمة الاحتياطيات في ذلك الوقت.

وكان البنك قد توقف عن شراء الذهب لمدة ستة أشهر العام الماضي بعد 18 شهرًا متواصلة من الشراء، لكنه استأنف عملياته في نوفمبر، عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري، بيانات التضخم الأمريكية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة يوم الخميس، ثم مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيجان يوم الجمعة.
 

أسعار الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

صورة تعبيرية

ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

كيفية استخراج فيش جنائي 2025

كيفية استخراج فيش جنائي 2025 .. اعرف الخطوات والأوراق المطلوبة

الهند

أول رائد فضاء.. الهند تعلن عودتها لاستكشاف الفضاء بمهمة أكسيوم 4

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

كيفية تفعيل شبكة الجيل الخامس 5G في مصر

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد