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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الأحد

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر وبعض دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، وكذلك عالميا،  ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة اليوم الأحد 8 يونيو 2025.

سعر الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأحد 8 يونيو 2025

عيار 24 الأعلى سعرا

سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب  اليوم نحو 5337 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام عيار 22  اليوم نحو 4892جنيها .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم نحو 4670 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم نحو 4003 جنيها. 

سعر الذهب عيار 14

وصل جرام الذهب عيار 14 بين أعيرة الذهب اليوم نحو 3113 جنيها. 

سعر الذهب عيار 12

وصل جرام الذهب عيار 12 بين أعيرة الذهب اليوم نحو 2669 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 37360 جنيها.

سعر الأوقية في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 166 ألف جنيه.

أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الأحد:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 398.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 369.25 درهم إماراتي.  

أسعار الذهب في الإمارات  اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو  354.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 303.50 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 234.75 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم  للجرام عيار 12 وصلت نحو 201.25 دراهم إماراتية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 12402.50 درهما إماراتيا.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 2834 درهما إماراتيا.
 

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 399.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 22 وصلت نحو 366 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 21 نحو سجلت 349.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام اليوم عيار 18 بلغت نحو  299.50  ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو  232.75ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 199.50 ريال سعودي.

سعر الأونصة الذهبية في السعودية يبلغ حوالي 12415.50 ريالا سعوديا، بينما سعر الجنيه الذهب يبلغ حوالي 2794.25 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا 

سعر الأونصة بالدولار.. تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية حوالي 3310.82 دولار أمريكي.

وتتغير أسعار الذهب عالميا بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك أسعار الصرف والعرض والطلب العالمي. 

وتُعتبر متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعكس الذهب حالة الاقتصاد المحلي والعالمي.

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