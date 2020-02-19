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أخبار العالم

كورونا يحصد أرواح ألفي شخص في الصين.. ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:31 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا
ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى ألفين
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد إلى 2004 أشخاص، بينما وصل عدد المصابين إلى 74 ألفا و185 حالة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وذكرت أن حصيلة الوفيات ارتفعت  بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 132 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت المقاطعة 1,693 إصابة جديدة بالعدوى.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الصين  نحو 900 شخص يتوزّعون على نحو 30 دولة، وفد توفي 5 منهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه استنادًا إلى دراسة أجراها "المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها" وشملت أكثر من 72 ألف مصاب بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، فإنّ أكثر من80% من المرضى مصابون بنوع حميد من هذا المرض.
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