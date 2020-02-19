المشدد 3 سنوات لعاطل اعتدى على مواطن بـ السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار احمد أبوالفتوح وأمانة سر عادل الشيخ عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالتعدى على مواطن بدار السلام.
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واسندت النيابة للمتهم وشقيقه أنهما قاما بضرب المجنى عليه محمد عن عمد مع سبق الإصرار والترصد بأن أشهرا فى وجهه سلاحين أبيضين "سنجتين" وتعديا عليه بهما مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بنسبة 30 بالمائة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهمين حازوا وأحزروا سلاحين أبيضين "سنجتين "دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية والحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .