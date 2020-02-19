المشدد 3 سنوات لعاطل اعتدى على مواطن بـ السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار احمد أبوالفتوح وأمانة سر عادل الشيخ عاطل بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لاتهامه بالتعدى على مواطن بدار السلام.









كما أن المتهمين حازوا وأحزروا سلاحين أبيضين "سنجتين "دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية والحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .



