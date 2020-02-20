الاستثمار فى بنين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لإنشاء مشروعك

تسعى لأن تكون عنصر جاذب للاستثمار، لتحقيق معدلات النمو والنهوض باقتصادها، لذلك وضعت خطة لنفسها من أجل العمل فى كافة المجالات والأصعدة، هى بنين والتى يقدر عدد سكانها بحوالي 12 مليون نسمة، حيث تقع فى غرب قارة افريقيا، تركز بنين على السياحة والاستثمار فى مجالات الزراعة والصناعة، لذلك تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين وتوفر لهم مناخ صالح لبدء المشروعات.

تقع بنين فى موقع متميز حيث يحدها من الغرب توغو ومن الشرق نيجيريا ومن الشمال فبوركينا فاسو والنيجر، أما من الجنوب فتطل على خليج بنين، حيث تقع غالبية السكان. عاصمة بنين هي بورتو نوفو، لكن مقر الحكومة يقع في كوتونو أكبر مدينة في البلاد، كما أن اللغة الرسمية في بنين هي الفرنسية ومع ذلك تستخدم عادة لغات السكان الأصليين مثل الفون واليوربا. أكبر مجموعة دينية في بنين هي الكاثوليكية الرومانية، يتبعها الإسلام بنسبة قريبة، والفودون والبروتستانت.





بنين دولة على شكل شريط ضيق يمتد من الشمال إلى الجنوب في غرب أفريقيا، تقع بين خط الاستواء ومدار السرطان، اقتصادها مازال يعتمد على الزراعة، حيث أن أهم منتجاتها هو القطن حيث يبلغ وارد القطن 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 80 ٪ من عائدات التصدير الرسمية.





تسعى بنين لعمل مشروعات لإنتاج الطاقة وذلك من خلال إنشاء محطة الكهرباء وتنويع مجال استراد الطاقة كالطاقة الشمسية، فضلا عن تميزها ببعض المعادن الثمينة والتى تتضمن الذهب، البوكسات، الفوسفات، الأحجار الجيرية، والرخام وبعض الأحجار الكريمة كالماس، الحديد، النيكل، الحصى والكالين.





تسهيلات استثمارية





تعتمد بنين على تقديم تسهيلات للمستثمرين وتخفيف أعباء الأوراق المطلوبة عليهم حيث أنها تطلب فقط بطاقة المستورد، فاتورة الشراء، بوليصة الشحن، وأقساط التأمين، شهادة المنشأ، شهادة التقييم الجمركي وفي بعض الأحيان يطلب شهادة إفراج جمركي وشهادة صحية.



